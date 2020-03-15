В Нигерии взорвался участок нефтепровода

15 Март 2020 2020-03-15T14:59:51+03:00

К происшествию могут быть причастны преступные группировки [видео]

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Мощный взрыв прогремел утром в воскресенье, 15 марта, на одном из участков нефтепровода в пригороде нигерийского Лагоса - Абул-Адо.

Согласно данным местных экстренных служб, сначала последовал хлопок, а после возник пожар. Колебания ощущались на расстоянии около 15 километров от эпицентра взрыва. Волной снесло несколько близлежащих зданий, однако данных о пострадавших пока нет.

Согласно данным TVC News, у инциденту могут быть причастны преступные группировки. Они незаконно собирают и перерабатывают нефть на подпольных производствах.

Сайт kp.ru писал, что в начале года у берегов Нигерии был захвачен перевозивший нефть корабль. Пираты убили четырех сотрудников спасательной службы, которые пытались помочь морякам, и взяли в плен трех членов экипажа, в том числе двух россиян. Менее чем через неделю их удалось освободить.

Взрыв прогремел на участке нефтепровода в пригороде Лагоса.

ИСТОЧНИК KP.RU