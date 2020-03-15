2020-03-15T15:50:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин поручил 16 марта доложить ему о предложениях в связи с коронавирусом

Доклад о развитии страны на фоне COVID-19 должны подготовить Голикова и Белоусов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин поручил 16 марта доложить ему о предложениях в связи с коронавирусомМишустин поручил 16 марта доложить ему о предложениях в связи с коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьеры Татьяна Голикова и Андрей Белоусов представят 16 марта доклад о развитии экономики страны и социальной стабильности на фоне распространения коронавируса COVID-19. Такое распоряжение дал премьер-министра Михаил Мишустин.

«Доложить (…) предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия», - говорится в сообщении главы правительства.

Вице-премьеру Дмитрию Григоренко и зампреду правительства Дмитрию Чернышенко было поручено обеспечить функционирование координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Напомним о создании совета глава кабмина сообщил 14 марта, он также огласил комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Среди них: усиление контроля в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах; ограничение поездок за границу; введение 14-дневного карантина для всех людей из «группы риска».

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В России появился координационный совет по борьбе с коронавирусом. Об этом в субботу, 14 марта, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. В совет включены члены уже созданного ранее оперштаба по борьбе с коронавирусом, комиссия по экономической ситуации, руководители регионов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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