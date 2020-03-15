15 Март 2020 2020-03-15T16:26:44+03:00

Греция приостанавливает транспортное сообщение с рядом европейских стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограничения не распространяются на грузовые перевозки

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Греция приостанавливает транспортное сообщение с Италией, Испанией, Северной Македонией и Албанией, также запрещен заход круизных лайнеров в греческие порты. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения связаны введены в связи с распространением коронавируса, но он не затронут грузовые перевозки.

На данный момент в Греции подтверждены 228 случаев заражения COVID-19. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, 14 марта, из-за угрозы коронавируса Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границы с 17 марта, правительство Испании приняло решение максимально ограничить передвижение граждан внутри городов, в США приняли решение запретить въезд в страну не только из стран Шенгенской зоны, но и из Великобритании и Ирландии. Россия временно закроет границу с Польшей и Норвегией

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ИСТОЧНИК KP.RU