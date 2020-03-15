Передача Олимпийского огня пройдет без зрителей и журналистов
Передача Олимпийского огня организаторам предстоящих международных соревнований в Токио пройдет 19 марта на афинском стадионе без зрителей и журналистов. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса нового типа.
«Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету «Токио-2020» в четверг, 19 марта, пройдет на стадионе "Панатинаикос" за закрытыми дверьми (…) для защиты общественного здоровья, выданные аккредитационные карты для журналистов не будут действовать для входа на данную церемонию», - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета (НОК) Греции
Напомним, ранее НОК Греции принял решение отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны. Такое решение приняли после этапа эстафеты в городе Спарта, где тысячи зрителей пришли посмотреть на факелоносца - актера Джерарда Батлера.
Сайт kp.ru писал специалисты Международного олимпийского комитета до конца мая должны принять решение, стоит ли проводить Олимпиаду. В Японии сообщили, что пока не рассматривают вариант отмены игр. Организаторы пока следят за ситуацией и продолжают подготовку, но при необходимости планируют перенести соревнования на один-два года.
Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»