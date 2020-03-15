Передача Олимпийского огня пройдет без зрителей и журналистов

15 Март 2020 2020-03-15T16:26:39+03:00

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Передача Олимпийского огня организаторам предстоящих международных соревнований в Токио пройдет 19 марта на афинском стадионе без зрителей и журналистов. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса нового типа.

«Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету «Токио-2020» в четверг, 19 марта, пройдет на стадионе "Панатинаикос" за закрытыми дверьми (…) для защиты общественного здоровья, выданные аккредитационные карты для журналистов не будут действовать для входа на данную церемонию», - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета (НОК) Греции

Напомним, ранее НОК Греции принял решение отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны. Такое решение приняли после этапа эстафеты в городе Спарта, где тысячи зрителей пришли посмотреть на факелоносца - актера Джерарда Батлера.

Сайт kp.ru писал специалисты Международного олимпийского комитета до конца мая должны принять решение, стоит ли проводить Олимпиаду. В Японии сообщили, что пока не рассматривают вариант отмены игр. Организаторы пока следят за ситуацией и продолжают подготовку, но при необходимости планируют перенести соревнования на один-два года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765996" frameborder="0"></iframe> Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии.

ИСТОЧНИК KP.RU