2020-03-15T16:43:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Молдавии по коронавирусу: страна закрыла границы

Из-за карантина по коронавирусу в Молдавии многие рынки и торговые центры закрылись
Юлия Кекова
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Принятие таких мер безопасности - крайне необходимо.Принятие таких мер безопасности - крайне необходимо.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Власти Молдавии приняли решение приостановить авиасообщение со всеми странами. Об этом журналистам заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику после ежедневного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. До какого числа карантин в Молдавии по коронавирусу будет продлен, пока не сообщается.

Сообщается, что распоряжение вступит в силу во вторник, 17 марта. Также с этого же числа будет запрещен въезд иностранных граждан на территорию Молдавии через наземные контрольно-пропускные пункты. Исключение - грузовые перевозки, дипломаты и граждане, имеющие вид на жительство в государстве.

Премьер отметил, что принятие таких мер безопасности - крайне необходимо.

- Следующая неделя будет решающей в этом смысле, потом уже придется работать над ликвидацией последствий эпидемии, - отметил Ион Кику.

Напомним, в пятницу, 13 марта, правительство объявило красный код. Это означает высшую степень опасности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Кику также сообщил, что многие рынки и торговые центры в Молдавии закрылись, а в Кишиневе временно приостановлена работа всего общественного транспорта. Теперь кроме АЗС и продуктовых магазинов там ничего не работает. Пассажирские международные поезда отменены, в частности из-за закрытия границ Украиной. Кроме того, в Молдавии с 11 марта школьники оказались освобождены от занятий из-за закрытия учебных заведений на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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