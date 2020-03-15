Карантин в Молдавии по коронавирусу: страна закрыла границы
Власти Молдавии приняли решение приостановить авиасообщение со всеми странами. Об этом журналистам заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику после ежедневного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. До какого числа карантин в Молдавии по коронавирусу будет продлен, пока не сообщается.
Сообщается, что распоряжение вступит в силу во вторник, 17 марта. Также с этого же числа будет запрещен въезд иностранных граждан на территорию Молдавии через наземные контрольно-пропускные пункты. Исключение - грузовые перевозки, дипломаты и граждане, имеющие вид на жительство в государстве.
Премьер отметил, что принятие таких мер безопасности - крайне необходимо.
- Следующая неделя будет решающей в этом смысле, потом уже придется работать над ликвидацией последствий эпидемии, - отметил Ион Кику.
Напомним, в пятницу, 13 марта, правительство объявило красный код. Это означает высшую степень опасности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.
Кику также сообщил, что многие рынки и торговые центры в Молдавии закрылись, а в Кишиневе временно приостановлена работа всего общественного транспорта. Теперь кроме АЗС и продуктовых магазинов там ничего не работает. Пассажирские международные поезда отменены, в частности из-за закрытия границ Украиной. Кроме того, в Молдавии с 11 марта школьники оказались освобождены от занятий из-за закрытия учебных заведений на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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