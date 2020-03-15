Грузия временно закрывает границу c Россией из-за коронавируса
С понедельника, 16 марта, Грузия и Россия временно закрывают границу из-за риска распространения коронавируса нового типа. Ограничение не затрагивает граждан, «которые хотят вернуться на родину».
«Специальный представитель по связям с РФ Зураб Абашидзе утром провёл телефонный разговор с (заместителем министра иностранных дел России) Григорием Карасиным. С учётом рисков распространения коронавируса в ходе разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении прохода пассажиров между Грузией и Россией с 16 марта», - сообщили в пресс-службе грузинского правительства.
Напомним, ранее власти Австрии закрыли россиянам въезд в страну, также посетить государство не смогут граждане Украины, Нидерландов и Великобритании. С 17 марта границы для иностранцев закроет Украина. Россия с 15 марта временно приостановила пропуск через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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