2020-03-15T17:49:25+03:00
Политика

В США Су-35 назвали «реальной угрозой» для американских истребителей

Отмечается, что российский самолет отличается высокой маневренностью
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США Су-35 назвали «реальной угрозой» для американских истребителямВ США Су-35 назвали «реальной угрозой» для американских истребителямФото: EAST NEWS
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Российский истребитель Су-35 представляет «реальную угрозу» для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые стоят на вооружении ВВС США. Об этом пишет американский журнал National Interest.

Как отмечает издание, что российский самолет может нести до восьми тонн вооружения на 12 узлах подвески, а также различные ракеты, несколько бомб с лазерным и спутниковым наведением. Кроме того, Су-35 отличается высокой маневренностью, которая может легко превосходить методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения.

National Interest обращает внимание на то, что российским истребителем заинтересованы целый ряд страны, среди которых Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Индия, Индонезия и Китай.

Напомним, ране, эксперты издания Military Watch сравнили российский Су-35 и американский F-15EX, которые участвовали в тендере на поставку Военно-воздушным силам Индии. По его словам у российского истребителя есть ряд весомых преимуществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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