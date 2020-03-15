Денис Черышев сдал анализы на коронавирус

15 Март 2020 2020-03-15T19:12:48+03:00

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У футболиста сборной России и испанского клуба «Валенсии» Дениса Черышева не диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщил отец спортсмен Дмитрий Черышев.

«Были сделаны пробы, выявили тех игроков (которые заражены коронавирусом), нельзя сказать, что команда распущена, но каждый находится на карантине у себя дома и готовится в индивидуальном режиме. С Денисом все нормально, он поддерживает форму самостоятельно», - передает ТАСС слова Дмитрия Черышева

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что в «Валенсии» выявлены пять случаев заражения COVID-19. Среди заболевших оказался бывший защитник клуба «Зенит» Эсекьель Гарай.

Напомним первым заболевшим коронавирусом футболистом стал одноклубник Криштиану Роналду по «Ювентусу» Даниэль Ругани. После чего на карантин был отправлен весь футбольный клуб. Следом за «Ювентусом» по домам отправились футболисты «Реала».

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ИСТОЧНИК KP.RU