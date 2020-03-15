2020-03-15T19:12:48+03:00
Спорт

Денис Черышев сдал анализы на коронавирус

Ранее «Валенсия», за которую выступает российский футболист, сообщила о пяти случаев заражения коронавирусом среди игроков [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
У Дениса Черышева не диагностирован коронавирусУ Дениса Черышева не диагностирован коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У футболиста сборной России и испанского клуба «Валенсии» Дениса Черышева не диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщил отец спортсмен Дмитрий Черышев.

«Были сделаны пробы, выявили тех игроков (которые заражены коронавирусом), нельзя сказать, что команда распущена, но каждый находится на карантине у себя дома и готовится в индивидуальном режиме. С Денисом все нормально, он поддерживает форму самостоятельно», - передает ТАСС слова Дмитрия Черышева

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что в «Валенсии» выявлены пять случаев заражения COVID-19. Среди заболевших оказался бывший защитник клуба «Зенит» Эсекьель Гарай.

Напомним первым заболевшим коронавирусом футболистом стал одноклубник Криштиану Роналду по «Ювентусу» Даниэль Ругани. После чего на карантин был отправлен весь футбольный клуб. Следом за «Ювентусом» по домам отправились футболисты «Реала».

danirugadaniruga
У игрока Ювентуса нашли коронавирус после чемпионата в Италии
83306 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВОЗ рассказала об использовании платежных способов для профилактики коронавируса
Денис Черышев сдал анализы на коронавирус
Чемпион мира по кайтсерфингу рассказал про свой коронавирус: Врачи сказали - я выздоровею
Минпромторг сообщил, что из-за коронавируса никакие магазины закрывать не будут
В США Су-35 назвали «реальной угрозой» для американских истребителей
Грузия временно закрывает границу c Россией из-за коронавируса
Ливийская национальная армия сообщила о переброске Турцией в Ливию 2 тысяч боевиков
Карантин в Молдавии по коронавирусу: страна закрыла границы
Греция приостанавливает транспортное сообщение с рядом европейских стран
Передача Олимпийского огня пройдет без зрителей и журналистов
Мишустин поручил 16 марта доложить ему о предложениях в связи с коронавирусом
Яценюка в медицинской маске и под руки доставили в киевскую клинику
Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца из-за пандемии коронавируса
В аэропорту "Домодедово" задержали неадекватного полуголого мужчину
В Нигерии взорвался участок нефтепровода
Полиция Москвы задержала экс-замглавы Следственного комитета Армении
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
На замену "Союзу" и "Прогрессу" придет новый космический корабль
Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
"Нахамил и уехал": Порошенко сорвался на журналистов по прилету в Киев