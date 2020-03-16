Названы регионы России, где пользуются спросом самогонные аппараты

16 Март 2020 2020-03-16T01:27:34+03:00

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Больше всего самогонных аппаратов покупают в Кемеровской области. На втором месте Псковская и Белгородская области. Таковы результаты анализа продаж оборудования для производства алкоголя. Его по просьбе «Комсомольской правды» провел оператор фискальных данных «Первый ОФД».

Конечно, это цифры только официальных продаж, сюда не попадают изделия местных мастеров на все руки, но представление о ситуации появляется.

Спрос на такое специфическое оборудование растет, но не такими быстрыми темпами. В 2019-м по сравнению с 2018-м продажи выросли на 2,66%.

Продавцы самогонных аппаратов рассказывают, что бум спроса пришелся на 2015-2017 годы. Как раз тогда заработала система ЕГАИС, и в магазинах не осталось контрафакта. С тех пор покупатели подуспокоились.

- Это же не Айфон, чтобы обновлять его каждый год, - рассказал «КП» владелец магазина «Самогон легко!» Евгений Шатохин. - Оборудование для самогоноварения будет работать и 10 лет, и 15. Это же нержавейка, что ей будет.

Эксперты оценивают долю самогона в потреблении алкоголя россиянами в 200-250 млн литров в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU