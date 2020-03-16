2020-03-16T01:27:34+03:00
Экономика

Названы регионы России, где пользуются спросом самогонные аппараты

Для многих алкоголь домашнего производства заменил магазинный
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Продавцы самогонных аппаратов рассказывают, что бум спроса пришелся на 2015-2017 годы.Продавцы самогонных аппаратов рассказывают, что бум спроса пришелся на 2015-2017 годы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Больше всего самогонных аппаратов покупают в Кемеровской области. На втором месте Псковская и Белгородская области. Таковы результаты анализа продаж оборудования для производства алкоголя. Его по просьбе «Комсомольской правды» провел оператор фискальных данных «Первый ОФД».

Конечно, это цифры только официальных продаж, сюда не попадают изделия местных мастеров на все руки, но представление о ситуации появляется.

Спрос на такое специфическое оборудование растет, но не такими быстрыми темпами. В 2019-м по сравнению с 2018-м продажи выросли на 2,66%.

Продавцы самогонных аппаратов рассказывают, что бум спроса пришелся на 2015-2017 годы. Как раз тогда заработала система ЕГАИС, и в магазинах не осталось контрафакта. С тех пор покупатели подуспокоились.

- Это же не Айфон, чтобы обновлять его каждый год, - рассказал «КП» владелец магазина «Самогон легко!» Евгений Шатохин. - Оборудование для самогоноварения будет работать и 10 лет, и 15. Это же нержавейка, что ей будет.

Эксперты оценивают долю самогона в потреблении алкоголя россиянами в 200-250 млн литров в год.

В ТЕМУ

Заменил ли россиянам самогон дорогой алкоголь из магазина

Министерство здравоохранения бодро рапортует: россияне стали меньше пить. Мол, 10 лет назад на человека приходилось 15,7 литра спирта, а теперь 9,3. И это с учетом детей, стариков, трезвенников и язвенников. Соответственно, меньше стало и официальных, то есть с медицинским диагнозом, алкоголиков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса: Трамп назвал это "замечательным событием"
Названы регионы России, где пользуются спросом самогонные аппараты
Немецкие разработчики лекарства от коронавируса отрицают, что Трамп пытался их переманить
Украинского бойца затравили в соцсетях за фото с российским флагом после победы
В Турции закрывают бары и ночные клубы из-за коронавируса
"Отложил до лучших времен": Валерий Леонтьев отменил концерты в Подмосковье из-за коронавируса
Единственная страна ЕС без коронавируса, Черногория, закрывает въезд иностранцам
Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5 400
В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае
Федерация футбола Италии предложит перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Собянин возглавит рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса
МВД Украины предложило наказывать лишением свободы до трех лет за нарушение карантина по COVID-19
Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19
Германия с 16 марта собирается закрыть границы с рядом европейских стран
Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение
Одним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин Венесуэлы
Из-за коронавируса в итальснкой Ломбардии не хватает мест в реанимации