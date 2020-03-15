2020-03-15T20:01:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Одним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин Венесуэлы

Заболевший прибил в Россию из Испании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Одним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин ВенесуэлыОдним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин ВенесуэлыФото: Александр ГЛУЗ
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В Подмосковье коронавирусную инфекцию выявили у гражданина Венесуэлы, который прибыл в Россию из Мадрида. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«На сегодня в Московской области 8 подтвержденных случаев заболевания и 7 пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе – один новый случай, зафиксированный сегодня – это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», - написал он в Вконтакте.

По словам главы области, этот случай еще раз подтверждает, что основной угрозой распространения коронавируса сейчас являются контакты с теми, кто прибыл из Европы.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян ограничить поездки за границу.

По последним данным, в России проведено более 95 тысяч исследований на коронавирус, было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие недавно вернулись из-за границы. Из больницы по выздоровлению были выписаны три человека, также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Профилактика коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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