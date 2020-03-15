Одним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин Венесуэлы
В Подмосковье коронавирусную инфекцию выявили у гражданина Венесуэлы, который прибыл в Россию из Мадрида. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«На сегодня в Московской области 8 подтвержденных случаев заболевания и 7 пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе – один новый случай, зафиксированный сегодня – это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», - написал он в Вконтакте.
По словам главы области, этот случай еще раз подтверждает, что основной угрозой распространения коронавируса сейчас являются контакты с теми, кто прибыл из Европы.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян ограничить поездки за границу.
По последним данным, в России проведено более 95 тысяч исследований на коронавирус, было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие недавно вернулись из-за границы. Из больницы по выздоровлению были выписаны три человека, также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
Профилактика коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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