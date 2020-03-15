Германия с 16 марта собирается закрыть границы с рядом европейских стран
С понедельника, 16 марта, Германия закроет границы с Австрией и Швейцарией, и намерена усилить пограничный контроль на пропускных пунктах с Францией в связи с распространением коронавируса нового типа в Европе. При этом Берлин намерен сохранить свободное передвижение товаров.
Как передаёт газета Bild, такое решение было принято по итогам заседания с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера и руководства федеральных земель - Баден-Вюртенберга, Баварии, и Саары.
Агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец отмечает, что границы с Францией закрыты не будут, а речь идет об усилении погранконтроля.
По последним данным в Германии заразились более 4 тыс. человек, умерли девять.
Как писал сайт kp.ru, во многих странах Европы вводятся ограничения на передвижение иностранных граждан, и закрываются границы. Литва прекращает движение международных пассажирских поездов. Молдавия приняла решение приостановить авиасообщение со всеми странами. Австрия закрыла въезд в страну гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании.
Россия с 15 марта приостановила пропуск через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы. С 16 марта Грузия и Россия временно закрывают границу. Украина с 17 марта также закроет границы для иностранцев.
Один из последних рейсов в Рим из Германии перед закрытием аэропортов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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