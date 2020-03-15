«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае
По мере того, как Китай будет отменять карантин, в стране может начаться вторая волна коронавируса. Такое предположение сделал глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.
«Китай просто закрыл страну… По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна», - сказал эксперт в эфире телеканала ABC.
«Надеюсь, этого не будет», - добавил он.
Сайт kp.ru сообщал, что по последним данным в Китае 80 тысяч пациентов больницы покинули почти 67 тысяч человек – в стране выздоровели более 82% зараженных коронавирусом. За минувшие в Китае было зарегистрировано лишь 20 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 16 завезли из-за границы. Накануне власти Китая сообщили о победе над эпидемией и стали постепенно снимать карантин.
Как Китай борется с эпидемией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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