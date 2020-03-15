Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5 400

15 Март 2020 2020-03-15T23:08:06+03:00

За сутки количество инфицированных COVID увеличилось более чем на 900

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Во Франции зафиксировано более 5,4 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки количество заболевших COVID-19 возросло более чем на 900.

Жертвами заболевания стали, по меньшей мере, 120 человек. Об этом сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что с понедельника, 16 марта, на территории всей Франции закроют школы и университеты. Президент также попросил работодателей разрешить людям работать из дома, а пожилых убедительно просят не выходить из дома без надобности.

Позже премьер-министр объявил о закрытии ресторанов, кафе, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС и табачные киоски.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с рядом стран, среди которых Франция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766322" frameborder="0"></iframe> Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.

ИСТОЧНИК KP.RU