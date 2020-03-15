Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5 400
Во Франции зафиксировано более 5,4 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки количество заболевших COVID-19 возросло более чем на 900.
Жертвами заболевания стали, по меньшей мере, 120 человек. Об этом сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что с понедельника, 16 марта, на территории всей Франции закроют школы и университеты. Президент также попросил работодателей разрешить людям работать из дома, а пожилых убедительно просят не выходить из дома без надобности.
Позже премьер-министр объявил о закрытии ресторанов, кафе, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС и табачные киоски.
Напомним, Россия ограничила авиасообщение с рядом стран, среди которых Франция.
Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.
ИСТОЧНИК KP.RU
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