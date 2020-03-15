2020-03-15T23:08:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5 400

За сутки количество инфицированных COVID увеличилось более чем на 900
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5400Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5400Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во Франции зафиксировано более 5,4 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки количество заболевших COVID-19 возросло более чем на 900.

Жертвами заболевания стали, по меньшей мере, 120 человек. Об этом сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что с понедельника, 16 марта, на территории всей Франции закроют школы и университеты. Президент также попросил работодателей разрешить людям работать из дома, а пожилых убедительно просят не выходить из дома без надобности.

Позже премьер-министр объявил о закрытии ресторанов, кафе, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС и табачные киоски.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с рядом стран, среди которых Франция.

Во Франции из-за коронавируса закрыли Лувр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Турции закрывают бары и ночные клубы из-за коронавируса
"Отложил до лучших времен": Валерий Леонтьев отменил концерты в Подмосковье из-за коронавируса
Единственная страна ЕС без коронавируса, Черногория, закрывает въезд иностранцам
Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5 400
В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае
Федерация футбола Италии предложит перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Собянин возглавит рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса
МВД Украины предложило наказывать лишением свободы до трех лет за нарушение карантина по COVID-19
Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19
Германия с 16 марта собирается закрыть границы с рядом европейских стран
Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение
Одним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин Венесуэлы
Из-за коронавируса в итальснкой Ломбардии не хватает мест в реанимации