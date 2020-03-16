2020-03-16T00:53:36+03:00
В мире

Украинского бойца затравили в соцсетях за фото с российским флагом после победы

Никита Крылов опубликовал в инстаграм фото с двумя флагами - российским и украинским
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спортсмен живет и тренируется в РоссииСпортсмен живет и тренируется в РоссииФото: Instagram.com
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Боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов победил американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии. Но на Родине о победе Крылова заговорили не столько из-за факта самой победы, сколько из-за фотографии в инстаграм.

На своей страничке в соцсетях спортсмен после боя опубликовал снимок с двумя флагами - российским и украинским. Он поблагодарил всех, кто за него болел, вне зависимости от страны. Известно, что Крылов живет и тренируется в Москве.

Фотография набрала больше 12 тысяч "лайков", но не все пользователи поздравляли спортсмена с победой. Посыпались оскорбления - украинцам не понравилось, что Крылов взял для фото и российский флаг. Некоторые требовали его вообще "забыть про украинский флаг" после такой фотографии в сети.

В копилке украинского бойца 26 побед и 7 поражений.

nikitakrylovufcnikitakrylovufc
Украинский боец Никита Крылов сфотографировался с российским флагом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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