Украинского бойца затравили в соцсетях за фото с российским флагом после победы
Боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов победил американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии. Но на Родине о победе Крылова заговорили не столько из-за факта самой победы, сколько из-за фотографии в инстаграм.
На своей страничке в соцсетях спортсмен после боя опубликовал снимок с двумя флагами - российским и украинским. Он поблагодарил всех, кто за него болел, вне зависимости от страны. Известно, что Крылов живет и тренируется в Москве.
Фотография набрала больше 12 тысяч "лайков", но не все пользователи поздравляли спортсмена с победой. Посыпались оскорбления - украинцам не понравилось, что Крылов взял для фото и российский флаг. Некоторые требовали его вообще "забыть про украинский флаг" после такой фотографии в сети.
В копилке украинского бойца 26 побед и 7 поражений.
ИСТОЧНИК KP.RU