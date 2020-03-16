Немецкие разработчики лекарства от коронавируса отрицают, что Трамп пытался их переманить
Немецкие ученые из компании CureVac отрицают, что их пытался переманить в США Дональд Трамп. Впервые эта информация опубликована была в Die Welt am Sonntag. Журналисты со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщали, что американский президент через своих помощников связался с представителями компании, занятой разработкой лекарства и вакцины от коронавируса.
Трамп якобы обещал им "большие деньги" за результаты их исследований. А главное, президента США интересовало, по версии немецких журналистов, создание лекарства "только для Америки":
- Трамп сделает все, чтобы получить вакцину для США. Но только для Соединенных Штатов,- сказано в тексте.
Вскоре ученые из CureVac решились публично опровергнуть эту информацию. Аз администрации президента США с ними действительно связывались, но не для того, чтобы купить потенциальную вакцину "для себя".
- Наши усилия направлены на разработку вакцины от коронавируса с целью защитить людей во всем мире. Как следствие, компания находится в контакте со многими организациями и органами власти во всем мире, однако воздерживается от комментариев по поводу спекуляций и отвергает утверждения о предложениях о приобретении компании или ее технологии,- приводит заявление ученых CNN.
Вакцину от коронавируса пытаются создать и в США. Но клинические испытания препарата не начнутся до конца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU