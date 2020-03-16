2020-03-16T01:09:20+03:00
В мире

Немецкие разработчики лекарства от коронавируса отрицают, что Трамп пытался их переманить

Ранее в СМИ сообщили о желании президента США выкупить образцы вакцины и наработки ученых, чтобы создать лекарство "только для американцев"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Немецкие ученые продвинулись дальше некоторых коллег из других стран в создании лекарстваНемецкие ученые продвинулись дальше некоторых коллег из других стран в создании лекарстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немецкие ученые из компании CureVac отрицают, что их пытался переманить в США Дональд Трамп. Впервые эта информация опубликована была в Die Welt am Sonntag. Журналисты со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщали, что американский президент через своих помощников связался с представителями компании, занятой разработкой лекарства и вакцины от коронавируса.

Трамп якобы обещал им "большие деньги" за результаты их исследований. А главное, президента США интересовало, по версии немецких журналистов, создание лекарства "только для Америки":

- Трамп сделает все, чтобы получить вакцину для США. Но только для Соединенных Штатов,- сказано в тексте.

Вскоре ученые из CureVac решились публично опровергнуть эту информацию. Аз администрации президента США с ними действительно связывались, но не для того, чтобы купить потенциальную вакцину "для себя".

- Наши усилия направлены на разработку вакцины от коронавируса с целью защитить людей во всем мире. Как следствие, компания находится в контакте со многими организациями и органами власти во всем мире, однако воздерживается от комментариев по поводу спекуляций и отвергает утверждения о предложениях о приобретении компании или ее технологии,- приводит заявление ученых CNN.

Вакцину от коронавируса пытаются создать и в США. Но клинические испытания препарата не начнутся до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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