Коллекторы рассказали, в каких регионах живет больше всего неплательщиков по кредитам

16 Март 2020 2020-03-16T02:47:38+03:00

Москвичи оказались всего-лишь на втором месте со средним размером неплатежа 189 тысяч рублей

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Меньше других хотят возвращать долги банкам и другим кредитным учреждениям жители Тюменской области. Такие результаты исследования приводят эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА»), результаты публикуют "Известия".

В расчет брали только потребительские кредиты, ипотеку не учитывали. Чем выше сумма долга, тем выше в списке стоит регион. В среднем размер неплажета в Тюменской области составил 200 тысяч рублей. Это самый высокий показатель и первое место в списке.

Даже Москва и Санкт-Петербург отстают с результатами 189 тысяч и 180 тысяч: второе и третье место соответственно.

- Лучшая ситуация со средним значением дефолтной задолженности зафиксирована в Севастополе, Чечне, Республике Тыва, -сказано в исследовании.

Такую ситуацию связывают с тем, что в регионах меньше, чем в других развита система кредитования.

В Госдуму направили законопроект, который закроет коллекторам доступ к базе данных должников по ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU