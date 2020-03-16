Беременная королева красоты разбилась при попытке перелезть через американо-мексиканскую стену

16 Март 2020 2020-03-16T03:08:16+03:00

Модель из Гватемалы была на восьмом месяце беременности, ребенка врачам спасти не удалось

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Бывшая королева красоты из Гватемалы Мириам Эстефани Гирон Луна погибла, пытаясь незаконно пробраться в США. 19-летнюю красавицу не остановил даже тот факт, что ей вместе с супругом, 26-летним Диасом Гарсия, придется перелезать через семиметровую стену, отделяющую США от Мексики. Такие "трюки" не только незаконны, но и опасны, учитывая, что Мириам была на восьмом месяце беременности.

Побег пара устроила ночью. Но попасть из Сьюдад-Хуаресом (Мексика) в Клинт (штат Техас) им не удалось. Мириам пошла первой. Она не смогла преодолеть стену и упала с семиметровой высоты.

- Муж не мог ничего делать, кроме как наблюдать, как его беременная жена падает на землю,- сообщил The Mirror комиссар по таможенному и пограничному контролю США Марк Морган.

Супруг модели бросился за помощью, беременную привезли в больницу, где врачи сделали экстерную операцию кесарево сечения, чтобы спасти жизнь ребенка. Но он погиб, как и его мать.

ИСТОЧНИК KP.RU