2020-03-16T04:29:04+03:00
В мире

ВОЗ: В мире зараженны коронавирусом 153 тысячи человек, в Китае - 81 тысяча

За сутки в КНР зарегистрировали 27 новых случаев заражения
Юлия САЛЬНИКОВА
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За сутки зарегистрировано почти 11 тысяч новых случаев заболевания коронавирусомЗа сутки зарегистрировано почти 11 тысяч новых случаев заболевания коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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Эпицентром распространения коронавируса в мире становится не только Китай, но и Европа. Если неделю назад европейские страны опережали Китай, где началась вспышка заболевания в конце 2019 года, только по суточным показаниям, то теперь общее число заболевших в мире, приближается к показателям КНР. И это при том, что в Китае заболевание регистрируют с декабря 2019 года, а в Европу вирус пришел и начал активно распространяться меньше месяца назад.

В ВОЗ сообщили, что по данным за 15 марта в мире заражены уже 153 517 человек (10982 новых случаев за сутки), скончались 5375 человек.

В Китае заражены 81 048 - 27 новых случаев заболевания., 3204 человека погибли.

Вне Китая 72 469 случаев заболевания, из них 10955 за прошедшие сутки. Погибли 2531 человек.

Посол Китая в России сообщил, что российская помощь в борьбе с коронавирусом была своевременной и искренней. Из РФ в КНР на военных самолетах доставили больше 2 миллионов медицинских комплектов: маски, перчатки, защитные костюмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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