Трамп поддержал предложение Путина собрать саммит "большой пятерки", но хочет провести его в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о проведении встречи стран - постоянных членов Совбеза ООН. Речь идет о так называемом "ядерном саммите" или переговорах "большой пятерки". Лидеры этих стран обсудят вопрос контроля над вооружением, в частности, подписание нового соглашения.
Ранее Трамп заявил, что заинтересован в новом соглашении СНВ, если к договору подключится не только Россия, но и Китай.
- Президент Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит «пятерки» и предложил провести его на территории США на полях «недели высокого уровня» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке,- сообщил Коммерсанту посол США в России Джон Салливан.
Однако, пока время саммита назвать посол затрудняется. Играет роль распространение коронавируса в мире. В США и вовсе ввели режим ЧС, отменили массовые мероприятия и зарубежные поездки представителей Белого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU