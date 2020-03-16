2020-03-16T04:46:32+03:00
В мире

Трамп поддержал предложение Путина собрать саммит "большой пятерки", но хочет провести его в Нью-Йорке

На встрече лидеры стран должны обсудить вопрос контроля над вооружением
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джон Салливан является послом США в России с декабря 2019 годаДжон Салливан является послом США в России с декабря 2019 годаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о проведении встречи стран - постоянных членов Совбеза ООН. Речь идет о так называемом "ядерном саммите" или переговорах "большой пятерки". Лидеры этих стран обсудят вопрос контроля над вооружением, в частности, подписание нового соглашения.

Ранее Трамп заявил, что заинтересован в новом соглашении СНВ, если к договору подключится не только Россия, но и Китай.

- Президент Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит «пятерки» и предложил провести его на территории США на полях «недели высокого уровня» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке,- сообщил Коммерсанту посол США в России Джон Салливан.

Однако, пока время саммита назвать посол затрудняется. Играет роль распространение коронавируса в мире. В США и вовсе ввели режим ЧС, отменили массовые мероприятия и зарубежные поездки представителей Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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