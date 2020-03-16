В Ассоциации туроператоров назвали пляжные страны, доступные несмотря на коронавирус

16 Март 2020 2020-03-16T05:24:00+03:00

С учетом введенных Россией ограничений для туристов, а также новых требований принимающих туристов стран, осталось всего 10 направлений

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Путешественники из России, которые не планируют отказываться этой весной от отпуска несмотря на коронавирус, смогут себе это позволить. В Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили - пакетные туры все еще можно купить в агентствах и фирмах, причем по ценам ниже традиционных в это время года. Правда, таких направлений осталось, с учетом ограничений и запретов, всего 10.

Ряд стран полностью закрылись от путешественников. Например, на территории всей Италии введен карантин, запрещено передвижение между городами и регионами, а в Черногории, единственной стране ЕС без коронавируса, запретили въезд всем, кто не является гражданином государства.

Россия временно прекратила авиасообщение с Китаем, странами ЕС (кроме рейсов в столицы), Норвегией, Швейцарией.

- Остались всего 10 массовых и субмассовых направлений, по которым можно приобрести туры с классическим отельным приморским отдыхом,- сказано в сообщении АТОР.

Куда можно улететь отдыхать весной из России?

Вьетнам - не пустят только тех, кто был последние 14 дней или ездил транзитом через Китай, Италию, Великобританию или страны Шенгена.

Доминиана - ограничений нет.

Индонезия - у побывавших в Китае, Иране, Южной Корее или Италии последние 14 дней попросят медицинский сертификат, но могут и не допустить в страну.

Куба - ограничений нет

Мальдивы - не пустят тех, кто за последние 14 дней был в КНР, Иране, Италии, Испании, провинциях Северный и Южный Геонсанг в Южной Корее, в регионах Франции "Большой Восток" и Иль-де-Франс, в регионах Германии - Бавария, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия.

Мексика - нет ограничений.

ОАЭ - ограничений нет для россиян.

Таиланд - нет данных об ограничениях.

Турция - не пустят путешественников, которые в последние 14 дней следовали транзитом через или были в Австрии, Бельгии, КНР, Дании, Франции,Германии, Иране, Ираке, Италии, Южной Коре, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции.

Шри-Ланка - под запретом пассажиры, которые последние 14 дней были в (или ехали транзитом через) Австрии, Бельгии, Норвегии, Великобритании, Дании, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Швеции, Швейцарии.

ИСТОЧНИК KP.RU