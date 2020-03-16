В Ассоциации туроператоров назвали пляжные страны, доступные несмотря на коронавирус
Путешественники из России, которые не планируют отказываться этой весной от отпуска несмотря на коронавирус, смогут себе это позволить. В Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили - пакетные туры все еще можно купить в агентствах и фирмах, причем по ценам ниже традиционных в это время года. Правда, таких направлений осталось, с учетом ограничений и запретов, всего 10.
Ряд стран полностью закрылись от путешественников. Например, на территории всей Италии введен карантин, запрещено передвижение между городами и регионами, а в Черногории, единственной стране ЕС без коронавируса, запретили въезд всем, кто не является гражданином государства.
Россия временно прекратила авиасообщение с Китаем, странами ЕС (кроме рейсов в столицы), Норвегией, Швейцарией.
- Остались всего 10 массовых и субмассовых направлений, по которым можно приобрести туры с классическим отельным приморским отдыхом,- сказано в сообщении АТОР.
Куда можно улететь отдыхать весной из России?
Вьетнам - не пустят только тех, кто был последние 14 дней или ездил транзитом через Китай, Италию, Великобританию или страны Шенгена.
Доминиана - ограничений нет.
Индонезия - у побывавших в Китае, Иране, Южной Корее или Италии последние 14 дней попросят медицинский сертификат, но могут и не допустить в страну.
Куба - ограничений нет
Мальдивы - не пустят тех, кто за последние 14 дней был в КНР, Иране, Италии, Испании, провинциях Северный и Южный Геонсанг в Южной Корее, в регионах Франции "Большой Восток" и Иль-де-Франс, в регионах Германии - Бавария, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия.
Мексика - нет ограничений.
ОАЭ - ограничений нет для россиян.
Таиланд - нет данных об ограничениях.
Турция - не пустят путешественников, которые в последние 14 дней следовали транзитом через или были в Австрии, Бельгии, КНР, Дании, Франции,Германии, Иране, Ираке, Италии, Южной Коре, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции.
Шри-Ланка - под запретом пассажиры, которые последние 14 дней были в (или ехали транзитом через) Австрии, Бельгии, Норвегии, Великобритании, Дании, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Швеции, Швейцарии.
ИСТОЧНИК KP.RU