В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в Евровидении

16 Март 2020 2020-03-16T05:50:44+03:00

Музыканты обещают показать то, что умеют лучше всего - шоу Фото: Кадр видео

Песня Uno, пишут в немецком издании, может стать такой же заразительной как Skibidi

Изменить размер текста: A A

В немецком издании Handelsblatt вышла статья о музыкантах, которые в 2020 году должны представлять Россию на Евровидении. На конкурс отправится группа Little Big, 12 марта музыканты опубликовали в Сети клип к песне Uno. За два дня ролик собрал 10 тысяч просмотров.

В издании признают, что выбор представителя на Евровидении в этом году от России, удивил многих:

- Москва до сих пор очень серьезно относилась к своему участию в конкурсе певцов. Победа значила для россиян почти столько же, сколько для немцев победу на чемпионате Европы по футболу,- пишет Андре Баллин.

Немцы считают, что шансы у Little Big на победу высоки даже не потому что у группы, созданной в 2013 году теперь есть свои фан-клубы в странах ЕС, а потому, что песня может повторить успех Skibidi и стать вирусной. Автор статьи в немецком издании отмечает, что в Сети уже появляются пародийные танцы в штанах клеш, как в клипе Uno.

- Самое главное в хорошей сатире - смертельно серьезное лицо,- пишет у российских претендентах на победу в Евровидении Баллин.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

ИСТОЧНИК KP.RU