2020-03-16T06:21:13+03:00
В мире

Президент Бразилии спустился в толпу и начал делать селфи, чтобы доказать, что не боится коронавируса

Жаира Болсонару уже раскритиковали за такое поведение лидеры Конгресса страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президенту Бразилии медики советовали остаться на карантине до конца следующей неделиПрезиденту Бразилии медики советовали остаться на карантине до конца следующей неделиФото: REUTERS
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Президент Бразилии Жаир Болсонару, проверка которого на коронавирус поставила "на уши" весь Белый дом в США, кажется продолжает игнорировать основные правила пандемии.

Напомним, после контакта с инфицированным членом бразильского правительства, Болсонару пришлось сдавать анализ на коронавирус. Тест оказался отрицательным, но за это время, что проверка шла в лаборатории, в США было очень неспокойно. Ведь с бразильским лидером до этого встречался Дональд Трамп. И если Болсонару был бы действительно носитель коронавируса, то под угрозой оказалось здоровье в том числе и представителей американской делегации.

Ситуация решилась благополучно для обоих президентов. Но Жаир Болсонару, который раньше говорил, что коронавирус - раздутая СМИ проблема, решил отказаться от правила - соблюдай дистанцию.

15 марта он спустился по пандусу президентского дворца в толпу протестующих у ворот. Как сообщает Reuters, он пожимал людям руки, ударял кулаком о кулаки в знак приветствия, брал в руки чужие сотовые телефоны, чтобы сделать селфи. Этот жест раскритиковали в Конгрессе, напомнив президенту, что в стране, чтобы предотвратить распространение вируса, нужно соблюдать дистанцию.

В окружении Болсонару коронавирусом заражены уже семь человек. Правительственные медики рекомендовали лидеру страны быть на карантине до конца следующей недели, поскольку у болезни инкубационный период 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Президент Бразилии спустился в толпу и начал делать селфи, чтобы доказать, что не боится коронавируса
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