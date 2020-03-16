2020-03-16T07:18:44+03:00
Общество

Россияне рассказали, что делает работу идеальной

Самым важным для опрошенных стал уровень оплаты труда
Ася КУЗНЕЦОВА
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79% россиян считает, что работа становится идеальной благодаря зарплате79% россиян считает, что работа становится идеальной благодаря зарплатеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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5,7 тысяч россиян из всех регионов страны приняли участие в опросе сервиса "Работа.ру", в котором выбрали три главных критерия идеальной работы.

79% россиян считает, что работа становится идеальной благодаря зарплате, а 78% выбрали стабильность.Третьим по значимости пунктом для людей стал хороший коллектив. Его выбрали 69% респондентов, сообщает RT.

Более половины опрошенных (52%) также назвали близость расположения работы к дому или удобство пути, а чуть меньше половины (48%) считают, что работу делают идеальной её комфортные условия.

43% россиян назвали одним из критериев опытного начальника, 32% - соцпакет и нематериальные бонусы, а на отношение 27% влияет возможность гибкого графика.

Самыми неважными качествами для работы опрошенные назвали свободный дресс-код, возможность дистанционной работы и надёжность организации.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по результатам опроса 85% россиян ответили, что любят свою работу, им нравится то, чем они занимаются. А 78% признались, что готовы трудиться даже не нуждаясь в деньгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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