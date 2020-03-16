Россияне рассказали, что делает работу идеальной
5,7 тысяч россиян из всех регионов страны приняли участие в опросе сервиса "Работа.ру", в котором выбрали три главных критерия идеальной работы.
79% россиян считает, что работа становится идеальной благодаря зарплате, а 78% выбрали стабильность.Третьим по значимости пунктом для людей стал хороший коллектив. Его выбрали 69% респондентов, сообщает RT.
Более половины опрошенных (52%) также назвали близость расположения работы к дому или удобство пути, а чуть меньше половины (48%) считают, что работу делают идеальной её комфортные условия.
43% россиян назвали одним из критериев опытного начальника, 32% - соцпакет и нематериальные бонусы, а на отношение 27% влияет возможность гибкого графика.
Самыми неважными качествами для работы опрошенные назвали свободный дресс-код, возможность дистанционной работы и надёжность организации.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что по результатам опроса 85% россиян ответили, что любят свою работу, им нравится то, чем они занимаются. А 78% признались, что готовы трудиться даже не нуждаясь в деньгах.
ИСТОЧНИК KP.RU