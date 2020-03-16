2020-03-16T08:06:59+03:00
Общество

"Давайте пока отдохнём от снега": В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды

В Москве закончится снегопад и утихнет ветер, а жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве в ближайшее время не ожидается снегопада, ветер утихнет, а температура будет постепенно повышатьсяВ Москве в ближайшее время не ожидается снегопада, ветер утихнет, а температура будет постепенно повышатьсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Москве в ближайшее время не ожидается нового снегопада, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также рассказал, что на центральную часть России в ближайшие дни повлияет антициклонное давление, поэтому оно будет очень быстро расти: на 7-8 миллиметров всего за одну ночь. При этом в ночь на 16 марта давление уже выросло на 10 миллиметров.

- Давайте пока отдохнём от снега, - приводит РИА Новости цитату Романа Вильфанда, который также объяснил, что из-за влияния антициклонного давления осадки не образуются, поскольку внутри воздушных масс будет нисходящее движение.

Синоптик добавил, что до среды, 18 марта, в столичном регионе стихнет ветер и будет штиль, а также постепенно потеплеет.

Роман Вильфанд также рассказал о погодных аномалиях, которые ожидают юг европейской части России. Там произойдёт перепад температур в 15-20 градусов. Невероятное тепло придёт в Омск, Томск, Новосибирск и Красноярск до пятницы, 20 марта. Днём там будет 4-10 градусов тепла, что выше нормы на 15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра также прогнозирует резкие перемены в Адыгее, Крыму, Краснодарском крае и на западе Ставрополья. Там после 20-ти градусного тепла настанут заморозки без осадков, поскольку в регион придут северные воздушные массы.

Однако даже при похолодании температура будет высокой относительно климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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