Число заражённых коронавирусом в мире выросло более чем на 10 тысяч за сутки

16 Март 2020 2020-03-16T08:56:01+03:00

За сутки число инфицированных коронавирусом на планете увеличилось более чем на 10 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За сутки число инфицированных коронавирусом на планете увеличилось более чем на 10 тысяч.

При этом в США количество заражённых достигло почти 3,5 тысяч, а погибли уже 65 человек. Американский национальный институт здравоохранения готов к испытаниям экспериментальной вакцины, сообщает CNN.

В Китае тем временем выздоровели почти 84% пациентов. В больницах остаются порядка 10 тысяч заразившихся коронавирусом, но из 80 860 тех, у кого было выявлено заболевание, выписались 67 749 человек, сообщает The Guardian.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 94-летнюю королеву Великобритании Елизавету II эвакуировали в Виндзорский замок.

Коронавирусом заразилась актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда.

Также на сайте писали, что в России зарегистрировано четыре новых заболевших коронавирусом, все они в последнее время прибыли из Италии, Франции, Испании и Швейцарии. Всего в России 63 заболевших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU