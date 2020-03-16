Курс рубля на сегодня: на торгах на Мосбирже доллар стоит 73,8 рубля, а евро - 81,51 рубля

16 Март 2020 2020-03-16T10:17:55+03:00

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже подскочил на 1,39 руб - до 73,99 руб. Евро на 0,78 руб - до 81,51 руб. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюта выросла на 1,39 рубля, а европейская - на 78 копеек

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Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 1,39 руб - до 73,99 рублей. Евро выросло на 0,78 руб и составляет 81,51 рубля, свидетельствуют данные по итогам торгов.

Российский рынок акций начал понедельник снижением на 4% по основным индексам.

На сайт kp.ru также писали, что нефть марки Brent снизилась на 3% в связи с опасениями за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9:50 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,26% и составляла $32,07 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,67% и достигла отметки в $30,93 за баррель.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

В ночь на понедельник, 9 марта, баррель сырья марки Brent подешевел почти на треть, из-за чего курс рубля сильно упал.

После этого Центробанк принял решение о временной приостановке закупки иностранной валюты на внутреннем рынке, а операции возобновят после стабилизации ситуации на рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU