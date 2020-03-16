2020-03-16T10:34:30+03:00
Общество

Бастрыкин встретился с кадетами и студентами в столичной консерватории

Председатель СК России рассказал обучающимся о необходимых для следователей личных качествах
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел прием кадет Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского, Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета России имени Ф.Ф. Слипченко и студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Встреча прошла в стенах Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Ребята посетили концерт, организованный консерваторией совместно с воспитанниками народного артиста Российской Федерации, члена Общественного совета Следственного комитета России Дениса Мацуева. Юные пианисты, лауреаты международных конкурсов исполнили сочинения великих классиков. Музыкальный вечер не оставил кадет и студентов равнодушными: ребята отметили блестящее исполнение произведений и поблагодарили организаторов концерта и музыкантов за возможность прикоснуться к миру музыки.

- Помните, что современный следователь это не только профессионал, но и патриот, человек культурный, образованный, обладающий широким кругозором в различных областях. И сегодня, как никогда, нашей стране нужны люди, которые честно и бескорыстно будут оберегать ее национальную безопасность, отважно защищать граждан от любых преступных посягательств, заботиться о тех, кто больше всего в этом нуждается, – детях, ветеранах, сиротах, - подчеркнул Председатель СК России во время беседы с кадетами и студентами.

Александр Бастрыкин особо отметил профессионализм талантливого музыканта и прекрасного преподавателя Александра Соколова, который уже внес большой вклад в отечественное музыкальное искусство. Свои мастерство и опыт он передает подрастающему поколению, которые видят в нем не просто учителя и наставника, но и настоящего друга. Александр Соколов - истинный патриот, который никогда не остается в стороне от важных вопросов, его постоянная работа по воспитанию молодежи вызывает огромное уважение.

В продолжение мероприятия ребята представили и свои творческие номера, которые подготовили, продемонстрировав умения преуспевать не только в учебе, но и в творчестве. В завершение встречи Председатель Следственного комитета обсудил с обучающимися интересующие их вопросы.

Почетными гостями мероприятия также стали: руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров, заслуженный работник культуры Российской Федерации, проректор по концертной деятельности Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Виталий Катков, советник ректора Московской государственной консерватории, руководитель благотворительной программы «От сердца к сердцу» Михаил Юдин, сотрудники центрального аппарата СК России, руководство и педагогический состав ведомственных образовательных учреждений.

Симфонический концерт для кадет и студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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