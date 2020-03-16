2020-03-16T10:36:53+03:00
Коронавирус Covid-19

На карантин из-за коронавируса уходит Неделя моды в Манеже

Организаторы приняли решение не проводить в этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Никеричев Андрей/ АГН МоскваФото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
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"Мода подождет" - так решила Национальная палата моды, совместно с партнерами и дизайнерами-участниками Недели моды. В этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week в Москве не будет. Показы мод были запланированы в московском "Манеже" с 31 марта по 4 апреля.

В течение последнего месяца сотрудники Национальной палаты моды мониторили и анализировали ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в ежедневном режиме, проводили консультации со специалистами Роспотребнадзора и приняли решение исключить потенциальную угрозу в данном случае – не проводить показы вообще.

- Мы, наши партнеры и участники чувствуем большую ответственность, поскольку делаем крупное мероприятие: в производстве MBFWRussia задействовано более 1500 человек – дизайнеров, визажистов, парикмахеров, моделей, сотрудников, не считая журналистов, блогеров и гостей показов. Это было непростое решение, учитывая, сколько сил и ресурсов уже вложено в подготовку показов и домами моды, и нами, но оно не имело альтернативы, ведь речь идет о здоровье коллег, гостей и участников, – рассказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Напомним, еще несколько дней назад организаторы рассматривали вопрос смещения Недели моды на более поздние даты, но теперь переносят все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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