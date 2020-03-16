"Да плевать на них, на эти санкции": Путин заявил, что Россия сумела компенсировать все потери

16 Март 2020 2020-03-16T11:20:22+03:00

Путин согласился, что потери велики, но введённые санкции заставили Россию "включить мозги", начав активное развитие импортозамещения для самостоятельного производства продуктов Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин сообщил, что в результате санкций страна потеряла порядка $50 миллиардов, однако сумела компенсировать все потери, отчасти благодаря импортозамещению.

- Да плевать на них, на эти санкции, - сказал президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин согласился, что потери велики, но введённые санкции заставили Россию "включить мозги", начав активное развитие импортозамещения для самостоятельного производства продуктов, а также изучения технологий, которые были утрачены или не использовались ранее.

- И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу, отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что контрсанкции поспособствовали развитию сельского хозяйства и освобождению внутреннего рынка.

Сайт kp.ru привёл наиболее интересные фрагменты этого интервью.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 14. О санкциях как стимуле для развития экономики .

ИСТОЧНИК KP.RU