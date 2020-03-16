2020-03-16T11:20:22+03:00
Экономика

"Да плевать на них, на эти санкции": Путин заявил, что Россия сумела компенсировать все потери

Ограничения заставили страну "включить мозги"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин согласился, что потери велики, но введённые санкции заставили Россию "включить мозги", начав активное развитие импортозамещения для самостоятельного производства продуктовПутин согласился, что потери велики, но введённые санкции заставили Россию "включить мозги", начав активное развитие импортозамещения для самостоятельного производства продуктовФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сообщил, что в результате санкций страна потеряла порядка $50 миллиардов, однако сумела компенсировать все потери, отчасти благодаря импортозамещению.

- Да плевать на них, на эти санкции, - сказал президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин согласился, что потери велики, но введённые санкции заставили Россию "включить мозги", начав активное развитие импортозамещения для самостоятельного производства продуктов, а также изучения технологий, которые были утрачены или не использовались ранее.

- И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу, отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что контрсанкции поспособствовали развитию сельского хозяйства и освобождению внутреннего рынка.

Сайт kp.ru привёл наиболее интересные фрагменты этого интервью.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 14. О санкциях как стимуле для развития экономики .

ИСТОЧНИК KP.RU

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