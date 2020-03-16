Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

16 Март 2020 2020-03-16T11:08:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Снижение ключевой ставки в США до значений 0—0,25% назвали своевременным решением. Такое мнение выразил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов. Он прокомментировал изменение Федеральной резервной системой (ФРС) базовой процентной ставки связи с ситуацией с коронавируской инфекцией.

«Я думаю, что это очень своевременное решение. Оно говорит о том, что ФРС имеет достаточное основание для того, чтобы думать о том, что мировая экономика очень сильно тормозится. И для того, чтобы предотвратить это торможение и снизить финансовые риски, она пошла на такую экстраординарную меру — неожиданно резко снизила ставку», — цитирует Абрамова RT.

Эксперт добавил, что еще одним важным решением стала возможность Федрезерва кредитовать пять центральных банков через своп-контракты. Это поможет избежать проблем с ликвидностью доллара, считает Абрамов.

Напомним, ранее сало известно, что на фоне событий связанных с распространением коронавируса Федеральная резервная система беспрецедентно снизила ключевую ставку до 0-0,25%. Такие показатели будут действовать до тех пор, пока экономика не вернется к ценовой стабильности, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU