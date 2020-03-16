Суд отказался пересмотреть иск Генпрокуратуры о конфискации имущества экс-полковника Захарченко

16 Март 2020 2020-03-16T11:18:00+03:00

Никулинский суд Москвы заявил об отказе в пересмотре иска Генпрокуратуры России о конфискации имущества экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в пользу государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Никулинский суд Москвы заявил об отказе в пересмотре иска Генпрокуратуры России о конфискации имущества экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в пользу государства. Взыскание предусмотрено по новым деталям следствия.

Пересмотреть иск по новым обстоятельствам дела просили адвокаты Захарченко. Они полагают, что Пресненский суд Москвы не установил получение полковником денег. Это может стать поводом для изменений по взысканию имущества и денег на счетах экс-полковника и его близких в доход государства, сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Захарченко признали склонным к побегу. Такой статус лишает его права получить условно-досрочное освобождение. Также на сайте писали, что экс-полковника, у которого при обыске обнаружили 8,5 млрд рублей, теперь подозревают в отмывании триллиона рублей.

Адвокат Александр Горбатенко рассказал, что его подзащитному вменяют преступление, которое он мог совершить с 2007 по 2016 годы. По свидетельствам ряда источников, речь может идти о триллионах рублей, которые группа лиц незаконно выводила через сотни подставных счетов за пределы России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714058" frameborder="0"></iframe> Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках

ИСТОЧНИК KP.RU