2020-03-16T11:28:58+03:00
Экономика

Курс евро на 16 марта 2020 года: с начала торгов цена на валюту выросла на 2 рубля

Курс доллара увеличился на 1 рубль
Ася КУЗНЕЦОВА
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Курс доллара увеличился на 1 рубльКурс доллара увеличился на 1 рубльФото: REUTERS
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Курс евро в ходе торгов поднялся на два рубля и стал выше 83 рублей, а курс доллара превысил 74, увеличившись на рубль.

Сайт kp.ru сообщал, что в начале торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 1,39 руб - до 73,99 рублей. Евро выросло на 0,78 руб и составляло 81,51 рубля.

Отмечалось, что российский рынок акций начал понедельник снижением на 4% по основным индексам.

На сайт kp.ru также писали, что нефть марки Brent снизилась на 3% в связи с опасениями за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9:50 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,26% и составляла $32,07 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,67% и достигла отметки в $30,93 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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