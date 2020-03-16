2020-03-16T12:06:45+03:00
Общество

В Госдуме назвали плюсы автоматического начисления пенсий

Это повысит ответственность людей и сделает формирование пенсии прозрачным
Елена АКИМОВА
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В Госдуме поддержали идею автоматического начисления пенсийВ Госдуме поддержали идею автоматического начисления пенсийФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В России предлагают автоматически начислять пенсии, при этом уведомление о состоянии личного счета, трудовом стаже и предполагаемом размере выплат человек будет получать уже в 45 лет.

Это, по мнению председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова несет в себе только плюсы. Людям не нужно будет совершать лишние действия, собираться справки, обращаться в различные органы.

- В рамках межведомственного взаимодействия вся информация имеется. И вопросы, связанные с назначением [пенсии], можно решить путем получения информации от соответствующих органов. Это никак не влияет на размер. Это ускоряет и упрощает [процедуру], — комментирует Нилов телеканалу «360».

Первое информирование о размере будущей пенсии человек получит уже в 45 лет. Это, по мнению парламентария, тоже имеет особый смысл. Сегодня многие люди получают зарплату «в конверте» и не задумываются о пенсии.

Когда достигается пенсионный возраст, оказывается, что трудовых баллов и стажа не хватает. Приходится либо ждать еще пять лет до получения социальной пенсии, либо «самостоятельно докупать страховые баллы», либо продолжать работать.

- При раннем оповещении человек сможет следить за динамикой и размером своей пенсии. Это повышает определенную ответственность, грамотность, меры контроля и — самое главное — дает полное понимание картины будущего, когда наступит пенсионный возраст, — заключил депутат.

Планируется, что правительство рассмотрит соответствующий законопроект уже в сентябре, а с 1 июля 2021 года его запустят в нескольких регионах на тестирование.

Ранее сообщалось, что бюджет сэкономил на изменениях в пенсионном законодательстве 20 млрд рублей. Эксперты считают, что скорее всего, сумма меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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