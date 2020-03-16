2020-03-16T12:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Дочь олигарха Александра Чигиринского заразилась коронавирусом в Куршевеле

Марию Чигиринскую и шесть пассажиров частного самолёта госпитализировали у трапа
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дочь российского олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом после того, как две недели отдыхала во французских Альпах на горонолыжном курорте КуршевельДочь российского олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом после того, как две недели отдыхала во французских Альпах на горонолыжном курорте КуршевельФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дочь российского олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом после того, как две недели отдыхала во французских Альпах на горонолыжном курорте Куршевель и в Париже, сообщает источник kp.ru.

В московском аэропорту Внуково, куда девушка прилетела на частном самолёте, инфекционная бригада Скорой помощи госпитализировала Марию вместе с шестью пассажирами и членами экипажа. Медики в защитных костюмах забрали всех у трапа.

Все шесть пассажиров, которые были с Марией в самолёте, уже сдали анализы и находятся в больнице на карантине Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все шесть пассажиров, которые были с Марией в самолёте, уже сдали анализы и находятся в больнице на карантинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все, кто был с Марией в самолёте, уже сдали анализы и находятся в больнице на карантине. Повторный анализ подтвердил заболевание коронавирусом дочери российского бизнесмена. Сейчас специалисты ожидают результатов исследования лаборатории "Вектор".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что коронавирусом около недели назад заразилась актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

Также коронавирус подтверждён у актёра Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон. Пара заразилась в Австралии и осталась там на время лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Тотальный диктант" перенесли с апреля на осень из-за коронавируса
Дочь олигарха Александра Чигиринского заразилась коронавирусом в Куршевеле
В Госдуме назвали плюсы автоматического начисления пенсий
Король Испании отказался от наследства после коррупционного скандала
В России не будет дефицита продуктов, заверили в Руспродсоюзе
Курс евро на 16 марта 2020 года: с начала торгов цена на валюту выросла на 2 рубля
Суд отказался пересмотреть иск Генпрокуратуры о конфискации имущества экс-полковника Захарченко
Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку
Грызунов для испытания вакцины от коронавируса продают по три тысячи долларов
"Да плевать на них, на эти санкции": Путин заявил, что Россия сумела компенсировать все потери
Названы регионы, жители которых стараются искать работы без помощи службы занятости
На карантин из-за коронавируса уходит Неделя моды в Манеже
Бастрыкин встретился с кадетами и студентами в столичной консерватории
Курс рубля на сегодня: на торгах на Мосбирже доллар стоит 73,8 рубля, а евро - 81,51 рубля