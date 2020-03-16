Дочь олигарха Александра Чигиринского заразилась коронавирусом в Куршевеле

16 Март 2020 2020-03-16T12:18:18+03:00

Дочь российского олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом после того, как две недели отдыхала во французских Альпах на горонолыжном курорте Куршевель Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Марию Чигиринскую и шесть пассажиров частного самолёта госпитализировали у трапа

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Дочь российского олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом после того, как две недели отдыхала во французских Альпах на горонолыжном курорте Куршевель и в Париже, сообщает источник kp.ru.

В московском аэропорту Внуково, куда девушка прилетела на частном самолёте, инфекционная бригада Скорой помощи госпитализировала Марию вместе с шестью пассажирами и членами экипажа. Медики в защитных костюмах забрали всех у трапа.

Все шесть пассажиров, которые были с Марией в самолёте, уже сдали анализы и находятся в больнице на карантинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все, кто был с Марией в самолёте, уже сдали анализы и находятся в больнице на карантине. Повторный анализ подтвердил заболевание коронавирусом дочери российского бизнесмена. Сейчас специалисты ожидают результатов исследования лаборатории "Вектор".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что коронавирусом около недели назад заразилась актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия".

Также коронавирус подтверждён у актёра Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон. Пара заразилась в Австралии и осталась там на время лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU