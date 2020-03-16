"Тотальный диктант" перенесли с апреля на осень из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T12:28:05+03:00

Организаторы "Тотального диктанта" сообщили о том, что отменили его проведение 4 апреля. Новую дату они назовут 25 марта, однако уже известно, что акцию перенесут на осень Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Подготовка будет проходить без изменений, пока не введены новые запреты

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Организаторы "Тотального диктанта" сообщили о том, что отменили его проведение 4 апреля. Новую дату они назовут 25 марта, однако уже известно, что акцию перенесут на осень.

В сообщении пресс-службы "Тотального диктанта" также сказано, что очные курсы подготовки к диктанту пройдут, как планировалось в том случае, если не меры по предотвращению распространения коронавируса не будут расширены новыми запретами. Онлайн-курсы продолжатся в любых условиях.

Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" была запланирована на 4 апреля. Автором текста диктанта в 2020 году стал писатель Андрей Геласимов, написавший пять частей текста на тему космоса.

Впервые "Тотальный диктант" провели в 2004 году по инициативе студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Фонд проекта расположен в Новосибирске, а в других регионах его координируют активисты и волонтёры.

ИСТОЧНИК KP.RU