Глава CAS помещён в карантин по коронавирусу
Руководитель координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио и глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс будет помещён на 14-дневный карантин, как только вернётся в Австралию из штаб-квартиры МОК, которая находится в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает агентство Reuters.
Прилёт Коутса планируется на 18 марта.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса с 16 марта самоизоляция на две недели положена всем гражданам, прибывшим из других стран.
Напомним, в Австралии зафиксировано более 250 заражённых коронавирусом. Первый заболевший был выявлен 28 февраля, а по состоянию на 16 марта выздоровели 23 пациента. Жертвами коронавируса уже стали три человека.
Сейчас граница Австралии закрыта для Китая, Южной Кореи и Ирана.
ИСТОЧНИК KP.RU