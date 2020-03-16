2020-03-16T12:42:53+03:00
Спорт

Глава CAS помещён в карантин по коронавирусу

Джон Коутс вернётся в Австралию из штаб-квартиры МОК в Швейцарии 18 марта, его изолируют на 14 дней
Ася КУЗНЕЦОВА
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Руководитель координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио и глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс будет помещён на 14-дневный карантинРуководитель координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио и глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс будет помещён на 14-дневный карантинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководитель координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио и глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс будет помещён на 14-дневный карантин, как только вернётся в Австралию из штаб-квартиры МОК, которая находится в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Прилёт Коутса планируется на 18 марта.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса с 16 марта самоизоляция на две недели положена всем гражданам, прибывшим из других стран.

Напомним, в Австралии зафиксировано более 250 заражённых коронавирусом. Первый заболевший был выявлен 28 февраля, а по состоянию на 16 марта выздоровели 23 пациента. Жертвами коронавируса уже стали три человека.

Сейчас граница Австралии закрыта для Китая, Южной Кореи и Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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