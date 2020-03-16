Курс евро на 17 марта: официальные данные ЦБ РФ

16 Март 2020 2020-03-16T12:57:58+03:00

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Центральный банк России повысил курс евро до 82,7471 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что курс евро в ходе торгов утром 16 марта поднялся на два рубля и стал выше 83 рублей.

Сайт kp.ru сообщал, что в начале торгов на Московской бирже курс евро вырос на 0,78 руб и составляло 81,51 рубля.

Отмечалось, что российский рынок акций начал понедельник снижением на 4% по основным индексам.

На сайт kp.ru также писали, что нефть марки Brent снизилась на 3% в связи с опасениями за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9:50 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,26% и составляла $32,07 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,67% и достигла отметки в $30,93 за баррель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU