2020-03-16T13:49:32+03:00
В мире

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Покупателям также обещают выделить деньги на ремонт
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Хорватии начали продавать дома по 11 рублейВ Хорватии начали продавать дома по 11 рублейФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Власти города Леград в Хорватии начали продавать дома и земельные участки по цене одной хорватской куны. В переводе на российскую валюту это составляет порядка 11 рублей.

Такая щедрая мера направлена на увеличение числа населения города. По данным местных властей, сейчас в Леграде проживает менее 2,5 тысяч людей. Кроме того демографический спад наблюдается и на всей территории Хорватии. В связи с этим власти приняли решение сделать ставку на иностранных работников, им готовы предоставить вакансии в сфере туризма и строительства, пишет ФАН.

Примечательно, что приобрести жилье по такой низкой цене могут не все желающие. Во-первых, покупателю должно быть меньше 40 лет. А во-вторых, новоиспеченный житель города должен будет прожить в Леграде не менее 15 лет после покупки бюджетного дома. Взамен хорватские сласти обещают не только предоставить жилье, но и помочь с ремонтом. На обустройство участка всем покупателям будет выделяться до 25 тысяч хорватских кун (272,2 тысячи рублей), пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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