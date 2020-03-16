2020-03-16T14:10:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростуризм организовал горячую линию для россиян за рубежом

Российские путешественники могут круглостуочно обратиться за помощью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ростуризм из-за распространения коронавируса создал горячую линию для тех россиян, которые находятся за границейРостуризм из-за распространения коронавируса создал горячую линию для тех россиян, которые находятся за границейФото: REUTERS
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Ростуризм из-за распространения коронавируса создал горячую линию для тех россиян, которые находятся за границей, сказано в заявлении на сайте организации.

- Для туристов РФ, находящихся за границей, работает горячая линия, организованная Ростуризмом совместно с ассоциацией "Турпомощь", в режиме 24/7. 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 мск, - сказано в сообщении ведомства.

В конце апреля Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран - причиной стал рост случаев заболевания коронавирусом в этих странах, сообщал сайт kp.ru.

В конце января рекомендация ростуризма избегать поездок в город Ухань, ставший эпицентром пандемии коронавируса в мире, сменилась на призыв не посещать весь Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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