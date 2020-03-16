2020-03-16T14:32:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков: В России нет причин для введения ЧС

В Кремле внимательно следят за действиями других стран
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет повода для введения ЧС из-за коронавирусаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет повода для введения ЧС из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет повода для введения ЧС из-за коронавируса. Он также отметил, что в Кремле внимательно отслеживают действия иностранных государств по сфере экономики, которые вводятся в связи с коронавирусом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о десяти новых шагах правительства в рамках борьбы с коронавирусом. Среди них закрытие границы с Белоруссией и введение особого порядка оплаты больничных. Также отмечается, что безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют "зеленый коридор".

Тем временем из заболевших в России выздоровели и выписались из больниц 10% пациентов. Всего в стране зарегистрировано 66 заражённых, никто из них не находится в тяжёлом состоянии.

На сайте также писали, что в российских магазинах не будет дефицита продуктов, поскольку производство продуктов сильно превышает потребление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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