2020-03-16T15:00:03+03:00
Экономика

Эксперт объяснил, почему нет смысла паниковать из-за курса доллара

По мнению специалиста, обваливший рубль рано или поздно стабилизируется
Елена АКИМОВА
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Эксперт призвал не паниковать из-за ослабления курса рубляЭксперт призвал не паниковать из-за ослабления курса рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новости о курсах валют сегодня вызывают беспокойство. Курс доллара и евро стабильно растет, рубль теряет свои позиции. Но это не повод переживать, уверен руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Эксперт уверен, что обвалившийся рубль в любом случае стабилизируется. Помогут в этом меры по укреплению, которые принимает правительство, и снижение напряженности на нефтяном рынке.

- Власти всех стран планируют начать программу смягчения [ситуации на валютном рынке]. <…> Когда придет определенность на рынке нефти, тогда мы и увидим стабилизацию нашего курса [рубля], — пояснил «360» Антон Шабанов.

Специалист отмечает, что не стоит поддаваться панике и следует просто выждать время, когда рубль откатится на свои прошлые позиции.

- Не нужно паниковать раньше времени. Всех денег мира все равно не заработать», — подытожил Шабанов и добавил, что рубль пока продолжает падать из-за отсутствия внятных новостей.

Ранее сообщалось, что доллар преодолел отметку в 75 рублей, евро в 84 рубля. Нефть продолжает дешеветь из-за отмены сделки России с ОПЕК.

Ранее эксперты рассказали, что будет с отдыхом, ценами на технику и ставками по вкладам при сохранении указанных курсов валют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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