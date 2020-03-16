Эксперт объяснил, почему нет смысла паниковать из-за курса доллара
Новости о курсах валют сегодня вызывают беспокойство. Курс доллара и евро стабильно растет, рубль теряет свои позиции. Но это не повод переживать, уверен руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.
Эксперт уверен, что обвалившийся рубль в любом случае стабилизируется. Помогут в этом меры по укреплению, которые принимает правительство, и снижение напряженности на нефтяном рынке.
- Власти всех стран планируют начать программу смягчения [ситуации на валютном рынке]. <…> Когда придет определенность на рынке нефти, тогда мы и увидим стабилизацию нашего курса [рубля], — пояснил «360» Антон Шабанов.
Специалист отмечает, что не стоит поддаваться панике и следует просто выждать время, когда рубль откатится на свои прошлые позиции.
- Не нужно паниковать раньше времени. Всех денег мира все равно не заработать», — подытожил Шабанов и добавил, что рубль пока продолжает падать из-за отсутствия внятных новостей.
Ранее сообщалось, что доллар преодолел отметку в 75 рублей, евро в 84 рубля. Нефть продолжает дешеветь из-за отмены сделки России с ОПЕК.
Ранее эксперты рассказали, что будет с отдыхом, ценами на технику и ставками по вкладам при сохранении указанных курсов валют.
ИСТОЧНИК KP.RU