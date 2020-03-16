Колокольцев инспектирует ставропольскую полицию перед открытием туристического сезона
Министр Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Ставропольский край посетил Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу. Он провел совещание с руководителями подразделений, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.
В ходе рабочей поездки глава ведомства ознакомился с работой дежурной части и миграционного подразделения, специалисты которого ежедневно проводят прием граждан.
- В помещениях полицейских подразделений созданы комфортные условия для посетителей, организована электронная очередь, на стендах и специальных табло размещена подробная информация о предоставляемых госуслугах. Министр побеседовал с личным составом и подчеркнул важность данного направления работы с учетом специфики региона, в который ежегодно на отдых прибывают тысячи туристов, - сообщает МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU