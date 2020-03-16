"Через неделю от снега не останется и следа". Метеорологи рассказали, когда потеплеет в Москве

16 Март 2020 2020-03-16T15:24:27+03:00

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Синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что москвичам осталось потерпеть еще буквально неделю, и в город придет настоящая теплая весна. Снег растет, а столбики термометров перестанут опускаться до нулевой отметки.

"Я бы так сказал, что нам буквально пережить вот эту неделю, самое холодное, конечно, уже позади - это вот эта ночь, когда в центральной России температура понижалась до минус 6-11. Сегодня днем воздух будет прогреваться под лучами мартовского солнца до 0 - плюс 5 градусов", - сказал специалист.

По его прогнозам, вся текущая неделя будет неустойчивой - с короткими осадками, небольшим снегом по ночам и дождями днем. По утрам температура воздуха будет около нуля, днем - плюс 2-7. В среду даже ожидается повышение до плюс 5-10 градусов. Сайт kp.ru писал, что этот день может стать самым теплым на неделе.

"Так что через неделю от снега не останется и следа, я думаю, что к следующему вторнику он полностью исчезнет, ну а настоящая так называемая метеорологическая весна, то есть, переход среднесуточной температуры через ноль, в сторону положительных отметок, причем, устойчивый переход, случится где-то начиная с 23 марта, то есть, как раз в профессиональный День метеоролога", - спрогнозировал Тишковец.

Синоптик считает, что последние весенние месяцы будет очень теплыми, особенно апрель.

"Весна буквально за неделю-другую бурным потоком по всем фронтам начнет наступление, и апрель нас очень порадует. Май чуть-чуть скромнее с точки зрения превышения температуры на нормы, но тоже вполне благополучный. Так что осталось нам померзнуть буквально неделю-вторую - и все на этом", - подытожил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU