2020-03-16T16:36:58+03:00
Происшествия

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту вылетевших из Москвы самолетов

"Минированию" подверглись рейсы до Уфы, Тюмени и Перми
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все самолеты уже находились в воздухеВсе самолеты уже находились в воздухеФото: Иван ВИСЛОВ
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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту сразу трех российских самолетов. Речь идет о лайнерах, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень. Информацию предоставили в столичных экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов... Все самолеты находятся в воздухе", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Лайнеры не стали менять маршруты. Они проследуют до пунктов назначения.

Самолеты начали "минировать" в начале марта, но ни одно из сообщений не подтвердилось. В некоторых случаях лайнерам приходилось совершать незапланированные посадки, но чаще они просто продолжали следовать по маршруту.

Сайт kp.ru писал, что авиакомпании и правоохранительные органы проводят проверки по факту таких анонимных сообщений, но вычислить "телефонных террористов" пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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