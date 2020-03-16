Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту вылетевших из Москвы самолетов
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту сразу трех российских самолетов. Речь идет о лайнерах, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень. Информацию предоставили в столичных экстренных службах.
"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов... Все самолеты находятся в воздухе", - цитирует ТАСС собеседника агентства.
Лайнеры не стали менять маршруты. Они проследуют до пунктов назначения.
Самолеты начали "минировать" в начале марта, но ни одно из сообщений не подтвердилось. В некоторых случаях лайнерам приходилось совершать незапланированные посадки, но чаще они просто продолжали следовать по маршруту.
Сайт kp.ru писал, что авиакомпании и правоохранительные органы проводят проверки по факту таких анонимных сообщений, но вычислить "телефонных террористов" пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU