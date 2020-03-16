На Украине расследуют дело о "политическом преследовании" Порошенко

16 Март 2020 2020-03-16T17:00:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело по факту "политического преследования" бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

По словам представителя стороны защиты, преследованием экс-главы государства занимался бывший руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба. Именно в его отношении адвокат Порошенко подал заявление летом прошлого года. Также дело коснулось нескольких других сотрудников ГБР.

Диалог с НАБУ в рамках расследования начнется в понедельник, 16 марта.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU