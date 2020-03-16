2020-03-16T17:00:39+03:00
Политика

На Украине расследуют дело о "политическом преследовании" Порошенко

Защита экс-президента подала заявление в отношении бывшего главы ГБР Романа Трубы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело по факту "политического преследования" бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

По словам представителя стороны защиты, преследованием экс-главы государства занимался бывший руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба. Именно в его отношении адвокат Порошенко подал заявление летом прошлого года. Также дело коснулось нескольких других сотрудников ГБР.

Диалог с НАБУ в рамках расследования начнется в понедельник, 16 марта.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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