На Украине расследуют дело о "политическом преследовании" Порошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело по факту "политического преследования" бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.
По словам представителя стороны защиты, преследованием экс-главы государства занимался бывший руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба. Именно в его отношении адвокат Порошенко подал заявление летом прошлого года. Также дело коснулось нескольких других сотрудников ГБР.
Диалог с НАБУ в рамках расследования начнется в понедельник, 16 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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