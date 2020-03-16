Герман Греф решил самоизолироваться после командировки в Европу

16 Март 2020 2020-03-16T18:11:17+03:00

До конца текущей недели глава Сбербанка будет работать удаленно из-за коронавируса

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Глава Сбербанка Герман Греф начал работать удаленно после командировки в Европу.

В начале марта председатель правления учреждения посетил несколько западных стран, а вернувшись на родину решил последовать рекомендациям властей о двухнедельной самоизоляции в рамках предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

В пресс-службе банка уточнили, что, будучи ответственным руководителем, Греф продолжит работать удаленно до конца текущей недели. Также в учреждении создан антикризисный штаб, принят комплекс мер для обеспечения безопасности клиентов и персонала.

Часть офисных сотрудников уже переведена на удаленный режим работы. Кроме того, состоявшееся в понедельник, 16 марта, оперативное совещание прошло с онлайн-подключением половины руководства Сбербанка, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. Четырех пациентов с этим диагнозом уже выписали. У остальных в большинстве даже нет никаких симптомов болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU