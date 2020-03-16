Герман Греф решил самоизолироваться после командировки в Европу
Глава Сбербанка Герман Греф начал работать удаленно после командировки в Европу.
В начале марта председатель правления учреждения посетил несколько западных стран, а вернувшись на родину решил последовать рекомендациям властей о двухнедельной самоизоляции в рамках предотвращения распространения коронавируса Covid-19.
В пресс-службе банка уточнили, что, будучи ответственным руководителем, Греф продолжит работать удаленно до конца текущей недели. Также в учреждении создан антикризисный штаб, принят комплекс мер для обеспечения безопасности клиентов и персонала.
Часть офисных сотрудников уже переведена на удаленный режим работы. Кроме того, состоявшееся в понедельник, 16 марта, оперативное совещание прошло с онлайн-подключением половины руководства Сбербанка, передает ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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