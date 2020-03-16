МИД России направил Украине ноту из-за "шабаша" радикалов у посольства

16 Март 2020 2020-03-16T18:26:21+03:00

Экстремисты забросали здание иностранной дипмиссии в Киеве петардами, файерами и обстреляли его из ракетницы [видео]

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Министерство иностранных дел РФ направило Украине ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Киеве.

Сайт kp.ru писал, что вечером в субботу, 14 марта, радикалы из экстремистских батальонов обстреляли здание дипмиссии на Воздухофлотском проспекте из ракетницы, забросали петардами и файерами.

Участники акции также порвали государственный флаг РФ, скандировали антироссийские лозунги, но, несмотря на присутствие полицейских, так и не были задержаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766562" frameborder="0"></iframe> Посольство России в Киеве обстреляли из ракетницы.Посольство усилило меры безопасности в связи с маршем, у входа в диппредставительство дежурили представители правоохранительных органов Украины

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU