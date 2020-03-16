МИД России направил Украине ноту из-за "шабаша" радикалов у посольства
Министерство иностранных дел РФ направило Украине ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Киеве.
Сайт kp.ru писал, что вечером в субботу, 14 марта, радикалы из экстремистских батальонов обстреляли здание дипмиссии на Воздухофлотском проспекте из ракетницы, забросали петардами и файерами.
Участники акции также порвали государственный флаг РФ, скандировали антироссийские лозунги, но, несмотря на присутствие полицейских, так и не были задержаны.
Посольство России в Киеве обстреляли из ракетницы.Посольство усилило меры безопасности в связи с маршем, у входа в диппредставительство дежурили представители правоохранительных органов Украины
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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