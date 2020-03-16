2020-03-16T18:26:21+03:00
Политика

МИД России направил Украине ноту из-за "шабаша" радикалов у посольства

Экстремисты забросали здание иностранной дипмиссии в Киеве петардами, файерами и обстреляли его из ракетницы [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел РФ направило Украине ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Киеве.

Сайт kp.ru писал, что вечером в субботу, 14 марта, радикалы из экстремистских батальонов обстреляли здание дипмиссии на Воздухофлотском проспекте из ракетницы, забросали петардами и файерами.

Участники акции также порвали государственный флаг РФ, скандировали антироссийские лозунги, но, несмотря на присутствие полицейских, так и не были задержаны.

Посольство России в Киеве обстреляли из ракетницы.Посольство усилило меры безопасности в связи с маршем, у входа в диппредставительство дежурили представители правоохранительных органов Украины

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евросоюз закроет границы для иностранцев
Вологду и Череповец соединит четырехполосная трасса
Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро
МИД России направил Украине ноту из-за "шабаша" радикалов у посольства
Врачи рассказали, как избежать весенней депрессии
Герман Греф решил самоизолироваться после командировки в Европу
Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30 впервые с 2016 года
На Украине расследуют дело о "политическом преследовании" Порошенко
КС: Закон о поправке в Конституцию соответствует основному закону страны
Даты проведения ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту вылетевших из Москвы самолетов
Коронавирус в России: число заразившихся возросло до 93 человек
Кремль рассчитывает, что Белоруссия с пониманием отнесется к закрытию границы
Россия и Япония разработали тест, который выявляет коронавирус за 30 минут
Колокольцев инспектирует ставропольскую полицию перед открытием туристического сезона
"Через неделю от снега не останется и следа". Метеорологи рассказали, когда потеплеет в Москве
Стоимость нефти марки Brent снизилась до четырехлетнего минимума
Эксперт объяснил, почему нет смысла паниковать из-за курса доллара
В Сети появилось видео появилось видео с очередями украинцев на границе с Польшей
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы
Песков: В России нет причин для введения ЧС
Эксперты оценили убытки Голливуда из-за коронавируса
В России могут продлить школьные весенние каникулы из-за коронавируса
Ростуризм организовал горячую линию для россиян за рубежом
Грузия закрывает въезд для иностранцев и все горнолыжные курорты из-за коронавируса
В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей