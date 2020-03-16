Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро

16 Март 2020 2020-03-16T19:05:43+03:00

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Антимонопольное ведомство Франции оштрафовало американскую компанию Apple на 1,1 миллиарда евро за применение трех антиконкурентных методов при распространении своей электронной продукции, не считая iPhone.

Фирма договорилась с двумя своими оптовиками - Tech Data и Ingram Micro. Они согласились не конкурировать между собой, при этом мешая дистрибьюторам конкурировать друг с другом. Благодаря этому рынок товаров Apple был "стерилизован".

Президент антимонопольного ведомства Изабелль де Сильва подчеркнула, что выписанный в отношении американской компании штраф стал самым крупным в истории для экономического игрока. Две другие фирмы также оштрафовали на 76,1 и 62,9 миллиона евро соответственно.

На сайте ведомства уточняется, что дело было заведено еще в 2012 году по жалобе компании eBizcuss - дистрибьютора продукции Apple. Расследование подтвердило факт махинаций при поставках во Францию планшетов iPad.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за умышленное замедление старых моделей iPhone.

ИСТОЧНИК KP.RU