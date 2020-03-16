Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро
Антимонопольное ведомство Франции оштрафовало американскую компанию Apple на 1,1 миллиарда евро за применение трех антиконкурентных методов при распространении своей электронной продукции, не считая iPhone.
Фирма договорилась с двумя своими оптовиками - Tech Data и Ingram Micro. Они согласились не конкурировать между собой, при этом мешая дистрибьюторам конкурировать друг с другом. Благодаря этому рынок товаров Apple был "стерилизован".
Президент антимонопольного ведомства Изабелль де Сильва подчеркнула, что выписанный в отношении американской компании штраф стал самым крупным в истории для экономического игрока. Две другие фирмы также оштрафовали на 76,1 и 62,9 миллиона евро соответственно.
На сайте ведомства уточняется, что дело было заведено еще в 2012 году по жалобе компании eBizcuss - дистрибьютора продукции Apple. Расследование подтвердило факт махинаций при поставках во Францию планшетов iPad.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за умышленное замедление старых моделей iPhone.
ИСТОЧНИК KP.RU