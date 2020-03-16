Вологду и Череповец соединит четырехполосная трасса

16 Март 2020 2020-03-16T18:44:48+03:00

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Трасса А-114 «Вологда-Новая Ладога» - самая загруженная дорога региона, в пиковые дни по ней проезжает 39 тысяч автомобилей в сутки. Из-за высокого трафика дорога – лидер антирейтинга самых аварийных трасс Вологодской области. В прошлом году здесь произошло 76 аварий, в которых 34 человека погибло, а 46 – получили серьезные травмы.

«К реконструкции трассы от станции Дикая до поворота на деревню Стризнево приступим в апреле, конкурсные процедуры по выбору подрядчика завершены, контракт будет заключен в конце марта. Работы начнутся на участке протяженностью 20,5 километров, объем инвестиций за четыре года составит более 10,5 миллиардов рублей, – сказал Олег Кувшинников. – В заключительной стадии находится подготовка участка трассы от Шексны до съезда на аэропорт города Череповца протяженностью 30 километров. К его реконструкции планируем приступить в конце этого года».

Закончить реализацию проекта планируется к 2028 году. После реконструкции трасса будет соответствовать первой категории автомобильных дорог России. Выезд на «встречку» полностью будет исключен, а для разворота и поворотов организуют специальные развязки.