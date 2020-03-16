Туристов прогоняют с испанских пляжей из-за карантина
Полиция Испании не пускает туристов и местных жителей на пляжи. Причиной тому введенный в стране из-за коронавируса карантин.
Выходить на улицы Барселоны и других испанских городов без острой необходимости запрещено. Исключением являются случаи, когда человеку нужно купить продукты, навестить пожилых родственников или пойти на работу.
Сайт kp.ru писал, что в стране как минимум на 15 дней закрыты все учебные заведения, кафе, бары, театры, музеи, спортивные и культурные центры, а также многие магазины. Людям рекомендуют не подходить друг к другу ближе чем на метр.
Пляжи тоже считаются общественным местом и их посещение временно запрещено. Гражданам напоминают об этом по громкоговорителям.
"Все должны уйти с пляжа. Вы не можете здесь оставаться. Находиться на улице запрещено законом", - цитирует издание El País одного из барселонских полицейских.
Правоохранителям пришлось прогонять людей с набережной, поскольку на них пожаловались местные жители. В других городах дело дошло даже до потасовок. Владельцы баров не хотели закрывать заведения, а их постояльцы не желали уходить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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