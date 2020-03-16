2020-03-16T20:28:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Туристов прогоняют с испанских пляжей из-за карантина

Находиться в общественных местах без острой необходимости запрещено
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На территории всей Испании действует карантинный режимНа территории всей Испании действует карантинный режимФото: REUTERS
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Полиция Испании не пускает туристов и местных жителей на пляжи. Причиной тому введенный в стране из-за коронавируса карантин.

Выходить на улицы Барселоны и других испанских городов без острой необходимости запрещено. Исключением являются случаи, когда человеку нужно купить продукты, навестить пожилых родственников или пойти на работу.

Сайт kp.ru писал, что в стране как минимум на 15 дней закрыты все учебные заведения, кафе, бары, театры, музеи, спортивные и культурные центры, а также многие магазины. Людям рекомендуют не подходить друг к другу ближе чем на метр.

Пляжи тоже считаются общественным местом и их посещение временно запрещено. Гражданам напоминают об этом по громкоговорителям.

"Все должны уйти с пляжа. Вы не можете здесь оставаться. Находиться на улице запрещено законом", - цитирует издание El País одного из барселонских полицейских.

Правоохранителям пришлось прогонять людей с набережной, поскольку на них пожаловались местные жители. В других городах дело дошло даже до потасовок. Владельцы баров не хотели закрывать заведения, а их постояльцы не желали уходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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